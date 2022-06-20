Havuza girenler, tehlikeye dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Yaz mevsiminin gelmesiyle havuz sezonu açıldı. Ancak havuzlar ciddi enfeksiyon riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, sitede havuza girecekleri ve tatile gidecekleri enfeksiyon riskine karşı uyarıyor.

Haber Global muhabiri Saadet Çelikçi'nin haberine göre, yeterli temizlik yapılsa bile havuzun kalabalık olduğu saatlerde hastalıklı bireylerin kullandığı dönemde havuzda risk artmakta.

PEKİ, ENFEKSİYON RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Konuya ilişkin konuşan Doç. Dr. Fatih Yanaral, "Yetişkinlerin mutlaka havuza girmeden önce ve sonra duş alması önmeli vücudundaki kirleticilerden havuza girmeden önce arınmak önemli. Havuzdayken su yutmamak ve bir hastalığımız varsa havuzu kullanmamak olarak sayabiliriz." uyarısında bulundu.

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