Hayal ettiğim tablo bu!

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Türkiye Yunanistan'da dün akşam siyah ve beyaz takımlar belli oldu. Sunucu Acun Ilıcalı, yeni takımlarla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasının 39'uncu bölümünde gerçekleşen ada konseyinde siyah ve beyaz takımlar belli oldu.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni takımlar ile ilgili ilk değerlendirmesini, "Hayal ettiğim tabla bu" sözleriyle yaptı.