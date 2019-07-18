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HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ!

54 yaşında hayata veda etti

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Tirmen köyünün sevilen isimlerinden 54 yaşındaki Hüseyin Gümülü, yaşam mücadelesini kaybetti.

Gümülü, beyin kanaması geçirmiş, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Gümülü, dün öğle namazının ardından Tirmen Mezarlığı’na defnedildi.

 

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