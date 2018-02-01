HAYAT PAHALILIĞI MAAŞLARA YANSIDI!

Maliye Bakanı Denktaş, hayat pahalılığının maaşlara yansıdığını duyurdu.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 7 Ocak 2018 erken seçimlerinden önce söz verdikleri üzere 2017 ikinci dönem hayat pahalılığının maaşlara yansıdığını duyurdu.

Denktaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu haberde şunları kaydetti;

“Kamu görevlileri için öngörülen 2017 ikinci dönem hayat pahalılığı 2018 Ocak Ayı Maaşlarına %7 artış olarak yansımıştır. Maliye Bakanlığı olarak uzun vadeli ekonomik planlamalar yapmaya ve kalıcı bir mali sistem oluşturmaya her zaman özen gösterdik. Erken seçim kararından önce, 2018 yılı bütçesinin geçmesi gerektiğini ısrarla savunmamızın da en temel sebebi buydu. Önümüzdeki süreçte de yine halkımıza karşı her zaman dürüst olarak, vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek için gereken tüm önlemleri alacağız buna kimsenin şüphesi olmasın.”