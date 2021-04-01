Hayat pahalılığı ödenekleri yasa gücünde kararnameyle 4 ay süreyle durduruldu

Kamuda çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödeneği hakkı, yasa gücünde kararnameyle 4 ay süreyle durduruldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında devletin ekonomik koşulları ve bütçe imkanlarındaki zorunluluk nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun onayladığı yasa gücünde kararnameler, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnamelerle bu yılın mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki hayat pahalılığı ödeneği hakkı durduruldu. Yasalarında hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili madde yasa gücünde kararnameyle düzenlenen kamu görevlileri, emekliler, kamu sağlık çalışanları, öğretmenler, polisler, güvenlik kamu görevlileri, Sivil Savunma Teşkilatı personeli, Sosyal Sigorta emeklileri, Atatürk Öğretmen Akademisi personeli, Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi personeli dört ay boyunca hayat pahalılığı ödeneği almayacak.

Kamuda çalışanlara ve emeklilere ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranında hayat pahalılığı ödeniyor.