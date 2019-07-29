HAYAT PAHALILIĞINDAN KESİNTİ YAPILMAYACAK!
Anayasa Mahkemesi, asa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu.
Anayasa Mahkemesi, ‘6 aylık hayat pahalılığı artışında yüzde 2 kesintiye gidilmesine’ yönelik yasa gücündeki kararnameyi ara emri ile durdurdu.
Ara emri alınmasının ardından, çalışanlar maaşlarını yüzde 2 kesinti yapılmadan, yani 6 ay için belirlenen enflasyon oranı olan yüzde 7.57 artışla alacak.
Ancak hesaplamalar yapıldığı için kamu çalışanları ve emekliler bu ay ki maaşlarını yüzde 2 civarında kesintili alacak .
Çalışan ve emeklilerin bundan sonraki maaşlarına oluşan 6 aylık enflasyon oranının tümünün yansıtılması, bu ay ki farkın ise bir şekilde daha sonra ödenmesi bekleniyor.
Alınan kararın ardından KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sendikal Platform adına açıklama yaptığı açıklamada , yasa gücündeki kararnamenin anayasa aykırı bulunduğunu bu durumun Çalışan ve emeklilerinin yüzde 7.57 oranında hayat pahalılığı alacak şekilde düzenlenme yapılmasına vesile olacağını belirtti.
Bengihan bu yöndeki mücadelelerinin süreceğini de belirtti.
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