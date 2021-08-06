Hayatı kabusa çeviren reklam: Eşcinsel çift ve ailesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı

Rusya'da eşcinsel bir çiftin yer aldığı reklam, bir ailenin hayatını tümden değiştirdi. Gıda reklamı kısa süre sonra kaldırılırken, aile ölüm tehditleri almalarının ardından ülkeyi terk ederek İspanya'ya yerleşti.

Rusya’da yaşayan eşcinsel bir çift ve ailesinin hayatı, bir gıda firmasının reklamında yer aldıktan sonra kabusa döndü.

Anne Yuma, kızları Mila ve Alina ile Alina’nın sevgilisi Ksyusha, VkusVill için kamera karşısına geçtikten sonra büyük bir tepkiyle karşılaştı. Eşcinsel çiftin yer alması üzerine marka gelen tepkilerin ardından reklamı kaldırarak heteroseksüel bir çift ve aileye yer verdi.

Ülkede 2013’te yürürlüğe giren bir yasayla eşcinsellik propagandası yapmak yasaklanmıştı. Reklamın kaldırılması sonrası açıklama yapan VkusVill, müşterileri ve çalışanlarında yarattıkları rahatsızlıktan ötürü özür dilediklerini ifade etti.

ÇOCUK İÇİN KORKUNÇ İFADELER



Ancak ailenin hayatı reklamın kaldırılmasıyla normale dönmedi. Sosyal medya başta olmak üzere ölüm tehditleri alan aile, ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. En çok torunu için korktuğunu söyleyen anne Yuma, “Torunum için yapılan yorumları okuduğumda şok oldum. İnsanlar fotoğrafta gülümseyerek oturan bir çocuğa tecavüz etmek, bıçaklamak ve öldürmekten bahsediyordu. En çok onun için korktum” dedi.

‘DOSTLARA İHTİYACIMIZ VAR’



Sosyal medyada yaptığı paylaşımda İspanya’nın Barcelona kentine yerleştiklerini belirten Mila ise, “Ne yazık ki VkusVill ile yaşadığımız karmaşık durumdan ötürü hem evsiz hem de işsiz kaldık. Şu an ailem ve ben Barcelona’dayız. Bizim için zor zamanlar. Yeni bir hayata başlamamıza yardım edebilecek dostlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

‘SAKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ’



Kızından kısa bir süre sonra paylaşım yapan Yuma da, “Güvendeyiz ve dinleniyoruz. Aile olduğumuz için yaşadığımız mutluluğu saklamak zorunda değiliz. Bizi destekleyen, bunu yaparken kendini riske atan herkese teşekkürler. Sizlerin sayesinde pes etmedik. Hepimiz için çok zor bir deneyimdi. Ancak deniz, güneş ve nezaket bizi iyileştiriyor” dedi.

sözcü.com.tr