HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kazada ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden 88 yaşındaki sürücü trafik kazası yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesi olduğu belirtildi
Gönyeli’de dün meydana gelen trafik kazasında 88 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kazanın sürücü Mehmet Münür Mimi’nin direksiyon hâkimiyetini kaybederek tanıtıcı levhalara çarpması sonucu gerçekleştiği açıklandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mimi’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
DURUMU AĞIR
Gönyeli kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 88 yaşındaki Mehmet Münür Mimi ağır yaralandı. Polis açıklamasına göre Mimi, dün öğle saatlerinde FF 881 plakalı aracıyla önce refüj içerisindeki levhaya, ardından çember içindeki başka bir levhaya çarptı. Kazada ağır yaralanan Mimi, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Mimi’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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