HAYATIM TEHLİKEDE!

Kapısına kilit vurulan Erenköy Belediyesi’nin başkanı ölüm korkusu yaşıyor

Çiğdem AYDIN

Çalışanlarına 5 aydan beri maaş ödeyemeyen Yenierenköy Belediyesi’nin Başkan ve Meclis üyeleri topluca istifa ederek, belediye binasının anahtarını İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Belediye Başkanlığını vekaleten yürüten Mehmet Kadı, istifa kararının alınmasında çalışanların ağır baskısı olduğunu belirterek “Hayatım tehlikeye girmişti. İstifa etmememiş olsaydım bunu hayatımla ödeyebilirdim”dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, belediyenin anahtarlarını getiren Başkan Mehmet Kadı ile görüşmeyerek, onu bakanlık müdürüne havale etti. Bu durumu üzüntüyle karşılayan Başkan Kadı, belediye binasının anahtarını bakanlık müdürü Türel Öksüzoğlu’na verdi.

İstifasını özellikle İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye vermek isteyen Yeni Erenköy Belediye Başkan vekili Kadı’yı Bakanlık odasının kapısından çevrilmesi üzüntü yarattı. “Ben kendi istifamı bakana kendim vereceğim” diyerek sekreter odasına giren Kadı, bakan sekreteri tarafından durdurularak “şu anda bir kabulü var, bekleyin birkaç dakika sonra içeriye alacağız” sözüyle bekleme salonuna alındı.

Kadı, bakan ile görüşme umuduyla beklerken Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu gelerek “istifaları ben alırım” dedi. Yeni bakanın, kapısına kilit vuran bir belediyenin başkan vekilini usulen dahi kabul etmemesi dikkat çekti.

Diyalog muhabirinin Öksüzoğluna Bakan neden görüşmüyor sorusu üzerine açıklama yapan Öksüzoğlu, “ Bakanımızın konuyla ilgili zaten bilgisi var bana başkanın gelmesi halinde siz görüşebilirsiniz” dedi elinden geleni yapacaktır” diye yanıt verdi.

Kadı, dilekçeleri İçişleri Bakanlığı’nda, Öksüzoğlu’na verirken yaptığı konuşmada, 16 ay boyunca sürdürdüğü görevden, meclis üyeleri ile birlikte “zoraki olarak” istifa ettiklerini, beş aydır maaş alamayan personelin tehditleri üzerine istifa kararı aldıklarını söyledi.

“Zorla istifa ettirildim”

Belediyenin kronik bir hal alan mali durumuna işaret eden Kadı, “Bunlar aşamayacağımız konulardır. Bunu bakanlıklar çözecek” dedi.

Diyaloğun sorularını yanıtlayan Kadı “Ölüm korkusu yüzünden istifa ettirildim. Personelim beni zorladı belediye meclis üyelerimi de zorladılar. Zaman zaman içeriye girdiler bize o istifaları yazmazsanız buradan sizi sağ çıkarmayız dediler. Zorla istifa ettirildim. Ölüm korkusundan” dedi.

Öksüzoğlu: Ana sorun gelirlerin düşüklüğü

Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu ise, Yenierenköy’de personel giderlerinin, yerel gelirler ve devlet katkı payından daha çok olduğundan gelinen noktanın beklenen bir sonuç olduğunu söyledi.

“Belediyedeki ana sorunlardan biri yerel gelirlerin düşük olmasıdır” diyen Öksüzoğlu, yerel gelirlerin 200 bin TL civarı olması gerektiğini, ancak 5-6 aydır gerekli tahsilatın yapılamadığını ifade etti.

Türel Öksüzoğlu, “Belediyenin bu yapıdan kurtulmasının bir yolu var, o da yerel gelir toplayabilecek iyi bir idarenin, iyi bir yönetimin oluşturulmasıdır” dedi.

Aylık maaş gideri 400 bin TL

Yenierenköy Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı, Bakanlık’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediyenin 112 çalışanın bulunduğunu, aylık maaş giderinin yaklaşık 400 bin TL olduğunu, bu ay devletten alınan 417 bin TL’lik katkıdan, belediyenin muhtelif borçları için yapılan kesintiden sonra banka hesabına 41 bin TL düştüğünü, yerel gelirlerin de düşük olmasından dolayı çalışanın maaşlarının ödenmesinin mümkün olmadığını anlattı.

Yerel gelirlerin göreve başladığı zaman aylık 50 bin TL olduğunu, bunu bir dönem 250 bin TL’ye kadar çıkarabildiğini ancak, vatandaşın hizmet alamadığı için yerel gelirlerde tekrardan gerileme yaşandığını ifade eden Kadı, belediye personeline iş yaptıramadığını, bunun da belediyedeki en ciddi sorunlardan olduğunu ifade etti. Kadı, “Personel katkı koymuyor” dedi.

Kadı ayrıca, süreç içerisinde yeni alacaklıların ortaya çıktığını, Yenierenköy Kooperatifi’nin 3 milyon TL kredi borcu için belediyeye dava açtığını, bir benzin istasyonuna 342 bin TL yakıt borcu bulunduğunu, borçların eskiye dayandığını söyledi.

Uzun yıllardır mali sorunlar yaşayan Yenierenköy Belediyesi’nde Haziran 2014’teki seçimde başkanlığa seçilen Mesut Yıkıcı, Ağustos 2016’da istifa etmiş, ardından en yaşlı meclis üyesi sıfatıyla Mehmet Kadı vekaleten başkanlık görevine getirilmişti. Yenierenköy Belediyesi çalışanları defalarca grev ve Meclis önünde eylem de yapmıştı.

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