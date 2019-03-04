"Hayatımda ilk kez görüyorum"

TV8'de yayınlanan 'Survivor Türkiye Yunanistan' yarışmasının 18'inci bölümünde gerçekleşen ada konseyinde, Acun Ilıcalı ile Okay Köksal arasındaki diyalog güldürdü.

Ada konseyi sırasında sunucu Acun Ilıcalı'nın sorusunu anlayamayan Okay Köksal'a, takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz yardımcı oldu.

Acun Ilıcalı, eleme adayı olan Okay’a “Şu an aday oldun ama, adada kalırsan potansiyel olarak aday gösterilme ihtimalin var. Aday gösterdiklerinden sana bir tepki gelecek” dedi

Ilıcalı’nın ne dediğini anlamayan Okay’a, Hikmet yardım etti. Ardından Ilıcalı, hayatında ilk defa Türkçe’den Türkçe’ye tercüme gördüğünü ifade etti.