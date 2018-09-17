Hayatını kaybeden eski sevgiliye veda mesajı...
Ölen sevgilisine böyle veda etti!
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Geçtiğimiz günlerde aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanan şarkıcı Mac Miller'a eski sevgilisi ve meslektaşı Ariana Grande veda mesajı yayınladı.
Grande, mesajında, "Artık burada değilsin, buna inanamıyorum. Bunu defalarca konuşmuştuk. Sana çok kızgınım" ifadelerini kullandı.
ABD’li şarkıcı Mac Miller, 7 Eylül’de Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayata gözlerini yuman genç şarkıcının ölümünden sonra gözler, ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdığı Ariana Grande’ye çevrilmişti.
Miller ile 2 yıl birliktelik yaşayan Ariana Grande, 26 yaşında hayata veda eden şarkıcı için bir veda yazısı yazarak sosyal medyada yayınladı.
Sık sık Miller’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Grande, son olarak bir veda notu yazdı. 25 yaşındaki şarkıcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“19 yaşında seninle tanıştığımdan beri sana hayranım ve hep öyle kalacağım. Artık burada değilsin, buna inanamıyorum. Bunu defalarca konuşmuştuk. Sana çok kızgınım! Çok üzgünüm ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sen benim en sevdiğim arkadaşımdın. Bu durumu düzeltemedeğim için çok üzgünüm. Umarım şimdi iyisindir...”
Etiketler : Mac Miller, Ariana Grande, veda mesajı, aşırı doz uyuşturucu
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