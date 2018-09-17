Hayatını kaybeden eski sevgiliye veda mesajı...

Grande, mesajında, "Artık burada değilsin, buna inanamıyorum. Bunu defalarca konuşmuştuk. Sana çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

Miller ile 2 yıl birliktelik yaşayan Ariana Grande, 26 yaşında hayata veda eden şarkıcı için bir veda yazısı yazarak sosyal medyada yayınladı.

Sık sık Miller’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Grande, son olarak bir veda notu yazdı. 25 yaşındaki şarkıcı, mesajında şu ifadeleri kullandı: