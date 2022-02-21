Hayatının en zor anı! Pekin Olimpiyatları'nda kayakçının cinsel organı dondu

Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayaklı koşu toplu çıkış mücadelesinde Finlandiya ekibinden Remi Lindholm'un cinsel organı dondu. 30 kilometrelik parkrtu 1 saat 16 dakikada tamamlayan ve 28. olan Lindholm, "Yarışı sona erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" dedi.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın son gününde inanılmaz bir olay yaşandı. Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Finlandiya ekibinden Remi Lindholm zor anlar yaşadı.

Aşırı düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçen Lindholm'un cinsel organı dondu.

"VÜCUDUMUN HANGİ KISMININ DONMUŞ OLDUĞUNU TAHMİN EDEBİLİYORSUNUZDUR"

Yarışta 28. sırada yer alan Lindholm Fin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, "Yarışı son erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.

YARIŞI SICAK SU TORBASIYLA TAMAMLADI

Finli sporcu, parkuru "hayatının en zor yarışlarından biri" olarak değerlendirdi. Donma tehlikesi nedeniyle parkuru kısaltılan Lindholm, yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı. Lindholm, yarışı sona erdirdikten sonra ısınmaya başladığı sırada "acının dayanılmaz hale geldiğini" belirtti.

Yarışta altın madalyanın sahibi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksandr Bolşunov olmuştu.

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