Hayranları onu hep ekrandan gördü! Burcu Biricik geçmişte bakın hangi işi yapmış

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in eşiyle birlikte otel açacağı yönünde iddialar ortaya atılmış ve ikilinin bu iş için ciddi bir miktarı gözden çıkardığı iddia edilmişti. Biricik, otel açtıkları iddialarının doğru olduğunu ancak ortaya atılan rakamların doğru olmadığını belirtti. Biricik, daha önce garsonluk yaptığını ve tecrübesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' adlı gösterisini izlemeye geldi. Camdaki Kız hakkında konuşan Biricik "Çok güzel gidiyor dizimiz, reytinglerden memnunuz." dedi.

"DAHA ÖNCE GARSONLUK YAPTIM"

Ayvalık'ta eşi Emre Yetkin ile butik otel açacağı yönündeki haberlere değinen Biricik, "Otel için 1 milyon TL harcadığımız iddiası doğru değil. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz var ve artık gerçekleştiriyoruz. Bilmiyorum biliyor musunuz, ben eskiden garsonluk yapıyordum. Yabancılık çekmediğim bir iş kolu." ifadelerini kullandı.

Haberler.com