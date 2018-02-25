HAYRANLARI ŞOKTA!

Bollywood oyuncusu Sridevi Kaapor, dün geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Sanatçının kalbinin aniden durduğu öğrenildi. Dubai'de vefat eden sanatçının yakınları ve hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Bir düğün töreni için Dubai'de bulunan aktrisin beklenmedik ölüm haberini, kayınbiraderi Sanjay Kapoor verdi.

Sridevi'nin naaşı Bombay kentine getirelecek. Sanatçının ardından Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind de bir açıklama yaptı ve “Sridevi geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı” dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise başarılı oyuncunun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Sridevi'nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi” ifadelerini kullandı. Modi, Kapoor'un ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

SRİDEVİ KAPOOR KİMDİR?

Sridevi, çocukluğunda oyunculuk kariyerine başlamış ve Bollywood filmlerinde başrollerde oynamaya başlamadan önce Güney Hindistan bölgesel filmlerinde oynamıştır. Kariyerinin ilk yıllarında Jeentendra ile 19 projede birlikte çalışmıştır. Oyuncunun yer aldığı önemli yapımlar arasında; Nagina, Mr. India, Chaalbaaz, Chandni ve Lamhe sayılabilir. Sridevi aynı zamanda “Asya Sinema ve Televizyon Akademisi” nin yönetim kurulu üyesiydi. Kendisi yaptığı çalışmalarıyla Padma Shri Ödülü sahibi olmuştur.

Sridevi, 2 Haziran 1996’da Boney Kapoor’la evlendi ve 2 kızı Jhanvi ve Khushi doğmuştur. Kızlarının adlarını kocasının filmlerinde yer alan karakterlerden seçerek koymuşlardır. Hint kadın oyuncu Sridevi geçirdiği kalp krizi sonucu 24 Şubat 2018’de Dubai’de 54 yaşında ölmüştür