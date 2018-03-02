HAYRANLARI ŞOKTA! ÜNLÜ ŞARKICI MADONNA TANINMAZ HALDE!

New York'ta bir partiye katılan 59 yaşındaki Madonna, gecenin sonunda muhabirlere yakalandı.

Sahne şovları ve yıllara meydan okuyan vücuduyla hemen herkesin beğenisini ve takdirini kazanan 59 yaşındaki Madonna, geride bıraktığımız akşam New York’taki bir partiye katıldı. Genellikle makyajlı ve bakımlı gördüğümüz Madonna’nın tüm bu görüntülerden uzakta ve en sade haliyle görüntülendiği gecede ortaya son derece ilginç kareler çıktı.

Fotoğrafları çekilirken yüzünü saklamaya çalışan Madonna ne yazık ki bunda başarılı olamadı ve ‘Gerçek yüzü’ ortaya çıkmış oldu.