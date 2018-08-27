Hayranlarına kötü haber!

Çoğu kişinin merakla bekleyerek izlediği dizi 'Game of Thrones'un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, yeni sezonunun planlanan tarihte gösterime girmeyebileceğini açıkladı.

"2019 YILINDA GÖSTERİME GİRMEYECEK"

Bauer, ekip olarak çalışmaya yeni başladıklarını ve işlerinin en erken Mayıs 2019'da biteceğini ifade ederek, "2019 Mayıs'ına kadar 8'inci sezon üzerinde çalışacağız, yani 8-9 ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri Şubat'ta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8'inci sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"BİTMESİ GEREKTİĞİ GİBİ BİTİYOR"