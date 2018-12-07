Hayranlarına müjde!

Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in Türkiye'den çıkan ikinci orijinal dizisinin ardından flaş bir proje daha... 2008-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncularından Beren Saat ve Selçuk Yöntem, Netflix'in yeni projesinde bir araya gelecek.