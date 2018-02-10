Hayranlarını şoke eden final kararı!

TMC Film'in imza attığı Kanal D'nin 'Meryem' dizisi final yapacak yapımlar listesine eklendi. Feride Kaytan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümü de reytinglerde beklenen rakamlara ulaşamamıştı.

Ayça Ayçin Turan ve Furkan Andıç'ın başrollerini paylaştığı dizi için bir süredir final kararı alınması bekleniyordu. Bugün dizinin 30. bölümde bitmesine karar verildi. Geçen yaz ekrana gelmeye başlayan dizi, ilk aylarında aldığı yüksek reytinglerle dikkat çekmişti.