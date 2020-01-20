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HAYVAN DÜŞÜK ZARARLARI ÖDENİYOR!

HAYVAN DÜŞÜK ZARARLARI ÖDENİYOR!

Tarım sigortası fonu hayvan düşük zararlarını ödüyor

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Genel Tarım Sigortası Fonu, 2019 Aralık ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı karşılığı olarak 85.9 bin TL’nin 106 üreticiye ödenmeye başladığını açıkladı.

Fon’dan yapılan açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin de tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği kaydedildi.

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