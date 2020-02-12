HAYVAN HIRSIZLIĞI!

Hamitköy'de 9-10 Şubat tarihleri arasında Elif Hacet Uçar’a ait ağıl içerisinde bulunan 3 kuzu ve 1 koyun çalınması olayıyla ilgili polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.İ.Ş (E-23) ve M.K.(E-25) tutuklandı.

Öte yandan 7-9 Şubat tarihleri arasında Yeşilköy’de, Esat Ki’ye ait ağıl içerisinden 2 keçi ve 2 oğlak çalınması olayıyla ilgili polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.Y.(E-37), tespit edilerek tutuklandı. Yapılan soruşturmada, söz konusu çalıntı hayvanları iki farklı kişiye toplam 3 bin 30 TL karşılığında satarak da sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.





