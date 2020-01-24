HAYVAN LEŞLERİ MİKROP SAÇIYOR!
Vadili ağıllar bölgesine atılan hayvan leşleri mikrop saçıyor
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Vadili ağıllar bölgesine atılan hayvan leşleri koku ve mikrop saçıyor. Haber Kıbrıs’ın haberine göre kim tarafından atıldığı bilinmeyen hayvan leşleri, tarlalarına gelen vatandaşları mikrop kapma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.
Bölgedeki vatandaşlar "Ölen hayvanları açık alan atmak büyük sorumsuzluk" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar leşlerin bir an önce buradan kaldırılmasını istiyor.
Etiketler : Vadili, ağıllar bölgesi, hayvan leşleri, mikrop
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