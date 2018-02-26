HAYVAN SEVGİSİ PAHALIYA PATLIYORDU!
Kediye çarpmamak için canından oluyordu
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Lefkoşa’daki Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Bir işletmede paketçi olarak çalışan genç, önüne atılan kediye çarpmamak için motosikletinin direksiyonunu kırınca kaldırıma çarptı
Lefkoşa’daki Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir işletmede paketçi olarak çalışan genç hafif yaralandı.
Kediye çarpmamak için canından oluyordu
Saat 20.15 sularında meydana gelen kazada, paketçi genç, yönetimindeki motosikletle Atatürk Caddesi üzerinde seyrettiği sırada “Bin bir Çeşit” Mağazasının önüne geldiği an önüne bir kedi atıldı.
İlk yardım vatandaşlardan
Kediye çarpmamak için direksiyonu kıran genç soluğu kaldırımın üzerinde aldı. Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan gencin yardımına bölgedeki vatandaşlar yetişirken, hayvan sever genç, daha sonra Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yeni Bakış
Etiketler : Atatürk Caddesi, kaza
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