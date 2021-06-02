Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleme yarın da devam ediyor

Hayvancılar, pazartesi Lefkoşa’da başlattıkları eylemin, hükümetle yürüttükleri görüşmelerde bir sonuç alınamadı için yarın da devam edeceğini açıkladı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 6 maddelik taleplerinin hükümet tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle Pazartesi başlattığı eylemlerine yarın da devam edeceklerini belirtti.

Naimoğulları, TAK muhabirine yaptığı kısa bilgilendirmede, bugün yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığını söyledi ve “Ortada net bir şey yok. Çözüm bulunmuş herhangi bir şey yok. Eyleme devam” dedi.