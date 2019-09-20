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HAYVAN ÜRETİCİLERİNE EĞİTİM PROGRAMI

HAYVAN ÜRETİCİLERİNE EĞİTİM PROGRAMI

Hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlıyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları başlatılıyor.

Bu çerçevede, 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Dipkarpaz köyünde, Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu Konferans Salonu’nda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katılımıyla Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından mevcut doğum sezonunda küçükbaş hayvanların kuzu, oğlak, bakım ve kayıplarının önlenmesine ilişkin seminer düzenlenecektir.

Seminer bölgedeki tüm üreticilere açık olacaktır.

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