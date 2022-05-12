Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Hayvan üreticilerinin eylemlerinde tutuklanan 6 kişi okunan davaların ardından serbest bırakıldı
Hayvan üreticilerinin eylemlerinde tutuklanan 6 kişi okunan davaların ardından serbest bırakıldı

Hayvan üreticilerinin eylemlerinde tutuklanan 6 kişi okunan davaların ardından serbest bırakıldı

Hayvan üreticilerinin eylemlerinde tutuklanan 6 kişi okunan davaların ardından serbest bırakıldı

A+A-

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) önünde yaptığı eylemlerde, tutuklanan 6 kişi okunan davaların ardından serbest bırakıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 6 eylemci okunan davaların ardından serbest kaldı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi Cumhurbaşkanlığı ve SÜTEK önündeki eylemlerde, gübre dökerek, genel rahatsızlık ve uygunsuz, tavır hareket suçlarından tutuklanmıştı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.