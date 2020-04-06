Hayvanat bahçesindeki kaplanda corona çıktı

Corona virüsünün ABD'de en çok etkilediği New York'ta bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bir kaplanın testi pozitif çıktı.

Nadia adlı dört yaşındaki Malezya kaplanının, corona virüsüne yakalanan ilk kaplan olduğu belirtiliyor. Hayvanın hastalığı bir bakıcıdan kaptığı açıklandı.

Hayvanat bahçesinin açıklamasına göre, solunum güçlüğü belirtileri gösteren Nadia ve diğer beş kaplana test yapıldı. BBC Türkçe’nin aktardığına göre sadece Nadia’nın testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesindeki diğer hayvan türleri arasında başka vakaya rastlanmadı.

Kaplanların veteriner gözetimine alındığı ve iştahsızlık dışında başka bir belirti göstermedikleri belirtilerek, “Virüse farklı türlerin farklı tepkiler verebileceği için kaplanlarda hastalığın nasıl bir seyir izleyeceğini bilmiyoruz. Ama onları izlemeye devam edeceğiz ve tamamen iyileşmelerini umuyoruz” denildi.

Bronx Hayvanat Bahçesi 16 Mart’tan bu yana salgın nedeniyle kapalı.