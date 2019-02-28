HAYVANCILAR EYLEME BUGÜN DE DEVAM EDECEK
Eyleme devam kararı...
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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, araçlı eyleme bugün de devam edeceğini açıkladı.
TAK muhabirinin Birlik Genel Sekreteri Adil Onalt’tan aldığı bilgiye göre, Birliğin araçlı eylemi yarın sabah Ercan Havalimanı çemberinde devam edecek.
Eylem çerçevesinde araçlar bu gece Ercan çemberinde bırakılacak.
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