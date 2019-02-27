HAYVANCILARA POLİS ENGELİ!
Polis hayvancıların Lefkoşa'ya girmesini engellemeye çalışıyor!
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Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin süt fiyatları ve devlet destekleriyle ilgili yeni düzenlemeleri protesto amacıyla bugün Lefkoşa'da araçlı eylemi başladı.
Polis, Serhatköy ve Yonca kavşağında yolları kapatarak haycancıların Lefkoşa'ya girmesini engelledi.
Etiketler : hayvancılar, eylem, polis, engel
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