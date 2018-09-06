HAYVANCILARIN EYLEMİ DEVAM EDİYOR!

Hayvancılar eylemlerine bugün de devam ediyor.Hayvancıların Tarım Bakanlığı önünde sürdürükleri eylemde gerginlik yeniden arttı.

Hayvancılar araçlarıyla Bakanlık önündeki kaldırıma çıkarak sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdürüyor. Hayvancılar, hükümetle dün gerçekleştirilen görüşmeden bir sonuç çıkmaması üzerine eylemlerini bugün de sürdürme kararı almıştı.

Öte yandan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi sırasındaki görüşmelerde üreticilere sunduğu iyileştirici önerileri açıkladı.

Bakanlıkla bir uzlaşı sağlanamadığının belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, eylemin sürdüğünü ve bugün üreticinin taleplerine cevap verilmesini umduklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu eylemin haklı gerekçeleri olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade ettik.Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş’ın da katılımıyla, muhataplarımızla uzun bir müzakere yürüttük ve birtakım iyileştirici önerilerde bulunduk.” denildi.

Bakanlık üreticilere;

“1- Arpa fiyatı 1.50 liraya çekilecek ve her ay 10 kuruşluk artışla Ocak ayında gerçek fiyatından satılmaya başlanacak.

2- Küçükbaş hayvan başı destek olarak açıklanan 60 kiloluk hibeye ek olarak Kasım, Aralık ve Ocak ayları için de 30’ar kilo olmak üzere toplam 90 kiloluk arpa alımı için faiz destekli ve Nisan ayı sonunda ödenmek kaydıyla kredi sağlanması. Kredi %10 faizli olup, takibi %15 dolayında ki faiz gideri devlet tarafından üstlenilecektir.

3- 16-31 Ağustos dönemi süt bedelleri, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren tarifeye bağlı olarak üreticilere ödenecektir.

4- Tüm yem hammadde şeri ile karma hayvan yemlerinin denetimli mal olarak ilan edilmesi ve fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi.

5- Hayvan besleme giderlerinin aşağıya çekilebilmesi için Hayvancılık Dairesi tarafından farklı rasyonları hazırlanarak kullanımının sağlanması.

6- Toprak Ürünleri Kurumu’nun tüketiciye sunulacak etin, hayvancılarımızdan aracısız temin edilerek hijyenik koşullarda kesiminin yapılmasını sağlaması ve fiyat denetimi altında satışa arzedilmesini sağlaması.” şeklinde 6 maddeden oluşan öneri paketini açıkladı.Bakanlık açıklamasında, kamu maliyesinin kaynaklarını aşırı zorlandığı kaydedilerek, hazırlanan bu önerilerin kabul görmediği ve uzlaşı arayışının sonuçsuz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bir kez daha belirtmekte yarar vardır ki, yaşamakta olduğumuz olağan dışı koşulları ortadan kaldırmak hemen mümkün değildir ve bu koşulların kaynağı ülkemiz dinamiklerinden de kaynaklanmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.