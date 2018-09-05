HAYVANCILARIN TALEPLERİ GÖRÜŞÜLÜYOR!

Hayvan üreticilerinin bu sabah başlattığı araçlı eylem süresiz eyleme dönüştü.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, BRT’ye yaptığı açıklamada, “Arpa zammı geri çekilmediği sürece Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile herhangi bir görüşmeyi kabul etmeyeceğiz” dedi.

Bu arada Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na giderek bir komite oluşturup, hayvancıların talep ve sıkıntılarıyla ilgili çalışma başlattığı belirtildi.