HAYVANCILIK DAİRESİ ÜRETİCİYİ UYARDI

Hayvancılık Dairesi, son günlerde meydana gelen yağışlar nedeniyle, nem oranının yükselmesine neden olduğunu ve kendi yemini, kendi yapan üreticileri konuyla ilgili olarak tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hayvancılık Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin, sağlıklı bir üretim yapabilmesi adına, yem yaptıkları ünitelerde küflenmeye imkân vermeyecek şekilde, yem ekipmanlarının temizliğinin düzenli yapılması gerektiğine dikkat çekildi..

Açıklamada ayrıca, üreticilerin, kendi yaptıkları veya satın aldıkları yem hammaddelerinin; hijyenik ve korunaklı bir ortamda depolanması, gübre ve atık maddelerden ayrı tutulması gerektiği belirtildi.

Hazırlanan yemlerin, her türlü çapraz bulaşmanın önlenebilmesinin yanında, yağmurdan ve nemden etkilenmeyecek şekilde depolanmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.