HAYVANCILIK DAİRESİ'NİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Balıkesir’de eğitim düzenleyecek.

Eğitim, 12 Aralık Çarşamba günü, saat 19:00’da, Balıkesir köyünde Karaborsa Kahvehanesi’nde yer alacak.

Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.