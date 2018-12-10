HAYVANCILIK DAİRESİ'NİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hayvancılık Dairesi’nin eğitim çalışmaları sürüyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışması çerçevesinde Balıkesir’de eğitim düzenleyecek.
Eğitim, 12 Aralık Çarşamba günü, saat 19:00’da, Balıkesir köyünde Karaborsa Kahvehanesi’nde yer alacak.
Hayvancılık Dairesi uzmanları tarafından üreticilere yönelik olarak düzenlenen eğitim, ‘’Süt Sığırlarında Hayvan Beslemenin Süt Yağına Etkisi’’ konusunu kapsayacak. Eğitim, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.
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