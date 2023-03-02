Hazal Kaya sosyal medyadan duyurdu: Ciddiye almayın

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Ali Atay'ın Twitter hesabının çalındığına ilişkin açıklama yaparak yapılan herhangi bir paylaşımın ciddiye alınmamasını istedi.

Hazal Kaya paylaşımında, "Ali'nin kullanmadığı Twitter hesabı çalındı. Bir paylaşım yapılırsa ciddiye almayın" ifadelerini kullandı.

Oyuncu çift geçen hafta ikinci kez çocuk sahibi oldu

Uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Çift, Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine geçtiğimiz hafta kavuşmuştu.

Haber Global