Hazal Kaya'dan örnek davranış
Hazal Kaya'dan örnek davranış
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Kına gecesinde engelli çocukları olan iki annenin hazırladığı yemekleri misafirlerine ikram ederek onlara destek olan Hazal Kaya, bu kez çocukları sevindirecek.
Geçtiğimiz ay oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, kendilerine gönderilen bebek kıyafetleri ve oyuncaklarını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamaya karar verdi.
Fikret Ali'ye gelen hediyeler, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki merkezlere ulaştırılacak.
Etiketler : Kına gecesi, engelli çocuklar, Hazal Kaya
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