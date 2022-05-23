Hazar Ergüçlü kendisinden 19 yaş büyük aşkı Onur Ünlü ile dudak dudağa yakalandı

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Hazar Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü sokak ortasında aşka geldi. Beyoğlu'nda görüntülenen çift kimseyi umursamadı ve öpüştü. İkilinin dudak dudağa halleri gündem oldu.

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü çifti arkadaşlarıyla Beyoğlu'ndaydı. TV100'ün haberine göre; aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle bir dönem sık sık gündem olan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, Ali Atay ve Funda Eryiğit ile keyifli bir gece geçirirken görüntülendi.

İkili gecenin sonuna doğru çevresindeki kimseyi umursamadan öpüşmeye başladı. Dudak dudağa yakalanan çift sosyal medyada gündem oldu.

Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde sütyen tartışmaları sürerken beyaz bluzuyla verdiği pozlarla hayranlarından beğeni toplamıştı.

"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan oyuncu Ergüçlü, "Evlilik fikri uzak veya yakın diyemem. Zaman zaman bunu Onur'la konuşuyoruz. Anne olmayı ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorum!" demişti.

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