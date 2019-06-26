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Hazar Ergüçlü'den makyajsız paylaşım

Hazar Ergüçlü'den makyajsız paylaşım

Hazar Ergüçlü'den makyajsız paylaşım

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Kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile mutlu bir beraberlik sürdüren oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından filtresiz karelerini paylaştı.

Yazın tadını çıkarttığı bir sırada gördüğü çiçekleri fotoğraflamak isteyen Hazar Ergüçlü, filtresiz ve makyajsız kareleriyle büyük beğeni aldı.

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