Haziran ayında hayat yüzde 9.54 oranında pahalılaştı

İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı.Verilere göre bir önceki aya göre yüzde 9.54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 56.76 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110.42 fiyat artışı gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 21.68 ile “ulaştırma” ana grubunda yaşandı. “Lokanta ve Oteller” ana grubunda yüzde 15.28, “Çeşitli Mal ve Hizmetler” grubunda yüzde 7.79, “Eğlence ve Kültür” grubunda yüzde 7.66, “Giyim ve Ayakkabı” grubunda yüzde 7.33, “Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri” grubunda yüzde 6.79 artış meydana geldi.

“Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar” grubunda yüzde 5.89, “Gıda ve Alkolsüz İçecekler” grubunda yüzde 4.94, “Haberleşme” grubunda yüzde 4.30, “Eğitim” grubunda yüzde 3.98, “Sağlık” grubunda yüzde 3.13 ve “Alkollü İçecekler ve Tütün” grubunda yüzde 0.70 artış oldu.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 562 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 32 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 182.95 Limon, yüzde 83.33 Odun Ücreti ve yüzde 74.98 evde beslenen hayvanlar içinAşı Alım Ücreti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise yüzde 74.92 Karpuz, yüzde 52.68 Kayısı ve yüzde 51.26 ile Beyaz Sarma olarak açıklandı.