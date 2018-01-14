Hedef 4'lü reform hükümeti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit, DP, CTP, HP ve TDP’nin yer aldığı dörtlü bir hükümet modelinin uyumlu çalışacağını ifade ederek, “böylesi bir modelin yürüyebileceğini, istikrarın yakalanabileceğini düşünüyorum. En azından çok yakında bir seçim öngörmüyoruz. Ne kadar gider bilmiyorum ama bir süre gidebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Özyiğit, seçim sisteminin mutlaka değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, seçim sisteminin değiştirileceği, yapısal reformların yapılacağı bir hükümet formülünde yer almak istediklerini kaydetti.

Özyiğit, Kıbrıs konusundaki müzakerelerin Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan seçimin ardından hareketleneceğini ifade ederek, “herkes buna hazır olsun” dedi.

Mevcut parametreler ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Özyiğit, DP ile bu konuda aynı düşünmediklerini, CTP’nin ise kendileriyle benzer şeyler söylediğini, ancak HP’nin net duruşu olup olmadığını bilmediğini kaydetti.

Deniz ABİDİN

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit, UBP’siz, soruşturmaları yapabilecek, reformları gerçekleştirebilecek bir hükümet modelini uygun bulduklarını ifade ederek, DP, CTP, HP ve TDP’nin yer aldığı dörtlü bir hükümet modelinden yana olduklarını belirtti. Özyiğit, söz konusu partilerin TDP ile aynı görüşte olmaları durumunda böylesi dörtlü bir koalisyon modelinin konuşulabileceğini söyledi. Özyiğit, “Biz sayının 27 olmasıyla birlikte HP, CTP, HP ve TDP’nin yer aldığı dörtlü bir hükümet modelinin daha uyumlu olacağını düşünüyoruz” dedi.

Özyiğit, böylesi bir modelin yürüyebileceğini, istikrarın yakalanabileceğini belirterek, “en azından çok yakında bir seçim öngörmüyoruz. Ne kadar gider bilmiyorum ama bir süre gidebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Seçim sistemi değişmelidir”

Özyiğit, seçim sisteminin mutlaka değiştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, 7 Ocak seçimlerinde yüzde 11’lik bir oranın oylarının yandığını söyledi. Bununla birlikte sonuçların neredeyse 3 gün sonra açıklanmış olmasının da doğru olmadığını belirten Özyiğit, seçim sisteminin değiştirileceği, yapısal reformların yapılacağı bir hükümet formülünde yer almak istediklerini kaydetti.

“Yasal süreç 22 Ocak’ta başlayacak”

Özyiğit, “Pazartesi gününden itibaren partiler kendi aralarında görüşebilir. Ancak yasal süreç 22 Ocak Pazartesi günü Meclis’te ant içmenin ardından başlayacaktır. Muhtemelen Cumhurbaşkanı bütün partilerle görüşecek ve büyü ihtimalle hükümeti kurma görevini en ön sırada çıkan UBP’ye verecek. UBP kuramazsa başka seçenekler devreye girecektir” diye konuştu.

“Kıbrıs müzakereleri hareketlenecek”

Özyiğit, Kıbrıs konusundaki müzakerelerin Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan seçimin ardından hareketleneceğini ifade ederek, “herkes buna hazır olsun” dedi. Özyiğit, DP’nin Kıbrıs konusundaki görüşüyle TDP’nin aynı olmadığını belirterek, son parametrelerin değiştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini anımsattı. Mevcut parametreler ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Özyiğit, CTP’nin de bu konuda benzer konuştuğunu, ancak HP’nin bu konuda net duruşu olup olmadığını bilmediğini söyledi.

“Olumsuz bir tutum sergileyeceklerini zannetmiyorum”

Özyiğit, “HP’nin müzakerelerin sürdürülmesine yönelik olumsuz bir tutum sergileyeceklerini zannetmiyorum” diyerek, müzakere sonuçlarının referanduma götürülmesi konusunda bir mutabakat sağlanabilir diye düşündüğünü belirtti.

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