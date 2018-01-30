"HEDEF EŞİTLİKÇİ HÜKÜMET!"

Hükümet kurma görevini alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı.

“Hedef eşitlikçi bir hükümet. Maksimum bir sonraki hafta başına kadar hükümet programı da tamamlanacak.

“Hükümet bütün olarak çalışacak. Hedefimiz hukukun üstünlüğüne bağlı, birleştirici, özgürlükçü bir hükümet”

“TDP’nin de karar almasının ardından 4 genel başkan yeniden bir araya gelecek. Protokol hazır, hükümet programının yazılmasıyla en geç hafta başına sonuçlandırma hedefindeyiz”