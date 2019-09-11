"HEDEF ÖZEL SEKTÖRDE ENGELLİ İSTİHDAMINI TEŞVİK ETMEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Özel sektörde istihdam edilen engellilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin fondan yapılacağını açıkladı.

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik No:2) Tüzük Tasarısı Bakanlar kurulunda görüşülerek onaylandı. Bakan Sucuoğlu, Tasarı ile Engellileri Koruma , Rehabilite ve İstihdam yasası kapsamında, engelli çalışanları istihdam eden işverenlere Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı kadar teşvik verilerek, işverenleri, engellileri istihdam etmeye teşvik etmenin hedeflendiğini söyledi.

Sucuoğlu, bu kapsamda ayrıca istihdam edilen engelli çalışanlara çalışırken alacakları ücretlerine ilave olarak ücret desteği verilerek bu kişileri de çalışma hayatına girmekte yüreklendirmeyi amaç edindiklerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı önerisiyle, özel sektörde istihdam edilecek engelli vatandaşların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının 4 yıl boyunca fondan ödeneceğini belirten Bakan Sucuoğlu, yine fondan maaşlara ek olarak asgari ücretin yüzde 80’i kadar ödeme yapılmasının kararının aldığını vurguladı .