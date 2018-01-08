“Hedefimize ulaştığımız görünüyor”

Özgürgün, çıkan sonuçlar neticesinde şimdiden daha büyük bir sorumluluk hissettiğini kaydederek, UBP’nin sandıktan ciddi bir farkla çıkmış olmasının, yeni kurulan hükümet konusunda UBP’ye yeni bir görev ve sorumluluk yüklediğini kaydetti.

Özgürgün, “UBP her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğu ortaya koymuş, ülke yönetiminde en iyi koalisyon hükümetlerini de kuran parti olmuştur” diyerek, halkın bu güveni sandığa yansıttığını kaydetti. Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının demokratik tavrına teşekkür ederek, hedeflerinin halka hizmet noktasında birlik olmak olduğunu, bunu da kadrolarıyla sandığa yansıttıklarını kaydetti.

Özgürgün şunları kaydetti:

Bu sonuçlar, Kıbrıs Türklerinin ve önümüzdeki dönemde yapılacaklar için UBP’nin vizyonuna destektir. Bu destek de bize daha büyük sorumluluk yüklemektedir. UBP yeni dönemde mecliste ve hükümette ciddi şekilde çalışacaktır. Kıbrıs Türkü’nün önünün açık ve parlak olacağını söylemek istiyorum. UBP olarak en büyük hedefimiz refah bir toplum ve şeffaf bir yapıdır. Kıbrıs’ta hakları her zaman korunan bir Kıbrıs Türkü’nün özlemiyle çalışıyoruz ve bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bizim hedefimiz tek başına iktidar hedefiydi. Daha önce birinci parti hedefimiz vardı. Sonra bunu yükselttik. Yüzde 40’a yakın bir oy alacağımızı hedefliyorduk. Hedefimize ulaşmış görünüyoruz. Biz halkımızın sandığa yansıttığı neyse buna saygı duyacağımızı söylemiştik. Şu anda UBP’ye görev veriyor halkımız. Bu görevi ve sorumluluğu alıp taşıyacağız. Tam net değerlendirmeyi neticelerden sonra yapacağım.”