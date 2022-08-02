Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı kararından rahatsız

Hellim Üreticileri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirdikleri toplantıda hellim konusunu değerelendirdi.

Toplantıda, hellim üreticileri, Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, süt üreticileri ile imalatçıların tescilde değişiklik ile ilgili aldıkları tek taraflı kararları ele aldı.

Toplantıda ayrıca, hellim tescili konusunda yapılması gereken değişiklikleri Kıbrıslı Türk üreticilere ve yetkililerine danışmadan veya istişare etmeden tek taraflı olarak yapmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Üreticiler, toplantı sonrası açıklama yaparak, hellimin ortak coğrafi ürün olduğunu, bu konuda atılacak her türlü adımın veya girişimin birlikte yapılması gerektiğini vurguladı.

Üreticiler açıklamalarında, “Hellim konusunda Rum tarafıyla eşit hakka sahibiz. Bu hakkımızın gasp edilmesine izin vermemiz söz konusu değildir” ifadelerine yer verdi.