Hem ağlarım hem giderim!

Bir yıldır aşk yaşadığı Selim Selimoğlu ile yarın evlenecek olan Bengü, kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı

Armatör Selim Selimoğlu ile yarın evlenecek olan Bengü, Beykoz’daki lüks villasının bahçesinde Ege yöresine uygun kına gecesi düzenledi. Bindallı giyip bereket getirsin diye testi kıran Bengü, ‘Yüksek Yüksek Tepelere’ türküsü çalarken gözyaşlarını tutamadı. Annesine sarılıp “Boğazıma sabahtan beri düğümlenen hıçkırığı anneme sarılınca çıkarttım” dedi.

İlerleyen saatlerde Selim Selimoğlu geleneksel kına baskınını gerçekleştirdi. Müstakbel eşine sarılan Selimoğlu, “Ağladın mı? Sana kıyamam” dedi. Çift, yarın Zincirlikuyu Raffles Hotel’de yapılacak 600 kişilik düğünle evlenecek. Nişan, kına ve düğün maliyeti 1 milyon TL’yi buldu. Selim Selimoğlu, Bengü istiyor diye sadece salon süslemesi için 200 bin TL’ye yakın harcama yaptı.