HEM BEBEĞİ HEM ANNEYİ TEHDİT EDİYOR!

HELLP sendromu nedir? HELLP sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

HELLP sendromu, gebeliği potansiyel olarak komplike hale getirebilen yaşamı tehdit eden bir durumdur. Peki , Help Sendromu nedir? HELLP sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

HELLP sendromu tüm gebeliklerin yüzde 1’inden azını etkileyen nadir bir hastalıktır. Ancak, büyük bir sağlık sorunudur ve hem anne hem de doğmamış bebeğin hayatı tehdit edici olabilir. Şimdi, HELLP sendromu nedir? HELLP sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

HELLP SENDROMU NEDİR?

HELLP (hemolysis, elevated liver enzmymes, low platelet) sendromu genellikle preeklampsi ile ilişkili olan, gebeliğin 20. haftasından sonra görülen ve gebeliklerin yüzde 5-8’inde meydana gelen, hayatı tehdit eden potansiyel bir rahatsızlıktır. Preeklampsi hamilelikte veya nadiren doğum sonrası dönemde de görülebilir.

Bu hastalık ilk olarak 1982 yılında Dr. Louis Weinstein tarafından tanımlanmış ve HELLP sendromu ismini almıştır.

HELLP sendromu adı, ilk laboratuvar analizinde görülen üç ana anomalinin bir kısaltmasıdır. Bunlar şunları içerir:

– Hemoliz

– EL: yüksek karaciğer enzimleri

– LP: düşük trombosit sayısı

Hemoliz: Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması anlamına gelir. Hemoliz hastalarında, kırmızı kan hücreleri çok çabuk ve çok hızlı bir şekilde parçalanır. Bu, düşük alyuvar hücresi düzeylerine yol açabilir ve sonunda kanın vücudunuzun geri kalanı için yeterli oksijen taşımadığı bir duruma yol açabilir.

Yüksek karaciğer enzimleri: Karaciğerinizin düzgün çalışmadığını gösterir. Enflamasyonlu veya yaralanmış karaciğer hücreleri, enzimler dahil olmak üzere belirli kimyasalların yüksek miktarlarda kanınıza sızmasını sağlar.

Düşük trombosit sayısı: Trombositler pıhtılaşmaya yardımcı olan kanınızın bileşenleridir. Trombosit seviyesi düşük olduğunda, aşırı kanama riski artar.

Zamanında müdahale edilmezse hem annenin hemde bebeğin hayati tehlikede olduğu bir hastalıktır.

HELLP SENDROMU BELİRTİLERİ

HELLP sendromu semptomları mide gribine çok benzemektedir. Semptomlar gebeliğin “normal” semptomları gibi görünebilir. Ancak, hamilelik sırasında grip benzeri semptomlar yaşıyorsanız, doktorunuzu hemen görmeniz önemlidir. Sadece doktorunuz belirtilerinizin ciddi sağlık sorunlarına işaret etmediğinden emin olabilir.

HELLP sendromunun semptomları kişiden kişiye değişebilir, ancak en yaygın olanlar şunları içerir:

– Mide bulantısı

– Kusma

– Halsizlik

– Yorgunluk

– Yemeklerden sonra ağrıya neden olan hazımsızlık

– Omuz ağrısı

– Derin nefes alırken hissedilen ağrı

– Giderek artan şiddette baş ağrısı

– Kanama

– Karnın sağ üst kısmında hassasiyet ve acı/sancı

– Bulaşıcı hastalıkların genel belirtileri

Bu belirtilerin dışında ayrıca aşağıdaki belirtileri de yaşayabilirsiniz:

– Özellikle eller ya da yüzlerde şişlik

– Aşırı ve ani kilo alımı

– Bulanık görme, görme kaybı veya görüşteki diğer değişiklikler

– Baş ağrısı

– Omuz ağrısı

– Derin nefes alırken ağrı

Nadir durumlarda karışıklık ve nöbetler de olabilir. Bu belirtiler ve semptomlar genellikle ileri HELLP sendromunu işaret eder ve doktorunuzun derhal değerlendirmesini gerektirir.

HELLP SENDROMU NEDENLERİ

HELLP sendromunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak, hamilelik döneminde anne adayının damarlarında meydana gelen anormal yapısal değişikliklerden, annenin akyuvarlarının (lökosit), bebekte(fetüs) akut red reaksiyonuna neden olması gibi olaylardan kaynaklandığı ileri sürülmektedir.

Hellp sendromu tedavisinde en kesin çözüm doğumdur. Bebeğin doğmasıyla birlikte belirtilerin 2-3 güne kadar sonlanması beklenir. Eğer bebek 34 haftalıktan küçükse akciğerlerinin gelişmesi için gerekli önlemler alınır ve beklenir. Bu esnada yatak istirahati önerilir. Ancak bebek 34 haftadan büyükse derhal doğuma alınmalıdır. Doğumu 12 saatten fazla süren gebelerin ciddi komplikasyonlarla karşılaştığı öne sürülmektedir. Hellp sendromu geçiren gebelerin %60'ı sezaryen ile doğum yaptırılır.

HELLP sendromunu tamamen önlemek mümkün değildir. Ancak özellikle daha önce bu hastalığı yaşamış annelerin ve hali hazırda yukarıda yer alan belirtileri yaşayan gebelerin çok dikkatli olması gerekir. Eğer tedavide geç kalınırsa karaciğer hızla işlevini yitirmeye başlar.

Zamanında müdahale edilmezse HELLP sendromunun neden olabileceği diğer komplikasyonlar şunlardır:

– Plasentanın erken ayrılması

– Akciğer ödemi (akciğerde sıvı birikmesi)

– Kanama ile sonuçlanan pıhtılaşma sorunları

– Annede akciğer yetmezliği

– Karaciğer sorunları

– Akut böbrek yetmezliği

– Bebekte solunum sorunları (akciğer yetmezliği)

– Kan kaybı