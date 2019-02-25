Hem saça hem cilde inanılmaz faydaları var...

Aloe Verayla Cilt Bakımı Nasıl Yapılır?

Aloe vera bitkisi Mısır kraliçelerinin, Yunan ve Romalı hekimlerin sağlık ve güzellik için yararlandığı, şifa kaynağıdır. Günümüzde de Tıp dünyasında yaygın olarak kullanılan ve en çok yetiştirilen sarısabır ismiyle de bilinen tıbbi bitkilerinden biridir.

Aloe vera jelinin en önemli kullanım alanı cilt sağlığı ve deri hastalıklarıdır. Aloe veranın deri üzerindeki iyileştirme gücü, hücre yenilenmesi, iltihap giderme ve doku onarımını uyarmasından ileri gelmektedir.

Bitkinin yapraklarının gövdesi, bol miktarda jelatin sıvı içerir. Bu sıvıya aloe veranın özü de denir. Bu öz yapısında A, C, E, B1, B2, B3, B6, folik asit ve kolin vitaminlerini içerir. Kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, manganez, potasyum, sodyum ve bakır gibi mineralleri de içeriğinde bulundurur. Aloe verada özündeki salisilik asit, iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca aloe vera bitkisi insan vücudunun ihtiyacı olan çok sayıda aminoasidi bünyesinde bulundurur.

ALOE VERAYLA CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Aloe vera jelinin deriyi nemlendirdiği, güneş yanığı ve cilt kızarıklıklarına iyi geldiği, derinin esnekliğini ve tazeliğini korumaya, akne, sedef ve egzamayı kontrol altına almaya da yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bir adet aloe vera yaprağı kopararak içindeki jeli bir kaşık bal ve beş damla lavanta yağı ile karıştırın; cilde bu karışımla masajlar yapın. Bu sayede cildin yenilendiği, canlandığı fark edilir.

Ayrıca aloe vera jelini böcek ısırıklarından kaynaklanan kaşıntıya da doğrudan sürerek cildi yatıştırabilirsiniz.

ALOE VERALI SAÇ BAKIM MASKESİ

Aloe vera özünün saçlara canlılık verdiği, saçlardaki kepek problemlerini giderdiği ve saç dökülmelerine iyi geldiği bilinmektedir. Evde aloe veralı saç bakım maskesi hazırlamak için evinizde yetiştirdiğiniz aloe veradan bir yaprak kopararak içindeki jeli bir kaşık badem yağı ile karıştırın. Saçlı deri ve saçlarınıza etkileri düzenli kullanımda belirgindir.

ALOE VERA ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLABİLİR

Alerjik reaksiyonlar aloe vera kullanımının sık görülen yan etkileri arasında bulunmaktadır. Hassas ciltlerde tercih edilmesi durumunda cilt doktoruna danışılması önerilir.

Aloe vera jelinin ağız yoluyla tüketilmesi istendiğinde mutlaka ilgili uzman doktora gidilmesi gerekir. Ağız yolu ile bilinçsizce tüketilmesi durumunda tansiyonun düşmesi, kanlı idrar, kas güçsüzlüğü, kilo kaybı, ishal, böbrek problemlerine neden olmaktadır.

Aloe veranın cilt bakımı üzerindeki iyileştirici etkisi ve faydalarına ilişkin araştırmalar hala devam etmektedir. Kozmetik alanında birçok ürünün içeriğinde yer alır. Aloe vera yetmişten fazla besin değeri içeren karmaşık bir bitki olduğu için bu bitkinin ilaç değeri kesin olarak belirli değildir.