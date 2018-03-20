"HEM SAYAÇ ÜCRETİ, HEM SUYA ZAM!"

Gazimağusa Belediyesi’nin ön ödemeli su sayacıyla vatandaştan “haksız yere ve yasal olmayan” şekilde para talep ettiği iddia edildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin “Su Tüzüğü”nün aksine, değişim talebi olmayan abonelerin eski mekanik sayacını gayri yasal bir şekilde 350 TL borçlandırarak değiştirdiği, ayrıca tüzükte yaptığı değişlikle “yasal mevzuat tamamlanmadan” mekanik sayaçtan ton başına 4.5 TL su parası tahsil ederken, ön ödemeli sayaçtan peşin olarak ton başına 5 TL para tahsil ettiği bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin bu uygulaması “usulsüz ve yasa dışı olarak” nitelendirildi.



“Talebi olmayan abone borçlandırılıyor”

Belediyesi Su Tüzüğü’ne göre, abone talep ettiği takdirde ön ödemeli sayacı belediyeden 350 TL’ye alıyor. Ancak, bu tüzüğe göre belediye abonenin talebi olmadan mekanik sayacı sökerek, yerine ön ödemeli sayaç takmak isterse sayacın tüm maliyetini üstlenmek zorunda olduğu öğrenildi. Su Tüzüğü’nün böyle emretmesine rağmen, Gazimağusa Belediyesi’nin tüzüğün tam aksine abonenin talebi dışında taktığı ön ödemli sayaçlar için, dağıttığı broşürlerle abonesini 350 TL borçlandırdığının görüldüğü belirtildi. Vatandaşlar, bunun da Gazimağusa Belediyesi Su Tüzüğü’nün dışında, aboneden haksız yere gayri yasal bir şekilde kazanç sağlama olduğunu bildirdi.

Yasal mevzuat dahi tamamlanmadan fazla para alınıyor

Yine, Gazimağusa Belediye Meclisi 19 Ekim 2017 tarihli toplantısında yaptığı tüzük değişikliğinde, eski tür mekanik sayaç kullananların bir ton suya 4.5 TL öderken, ön ödemeli sayaç takılan abonelerden para peşin alınmasına rağmen bir ton suyun fiyatı 5 TL’nin üzerine yükseltildiğinden yakındılar. Bunun yanında, söz konusu tüzük değişkliğinin yürülüğe girebilmesi için Bakanlar Kurulu’ndan onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasının gerektiği ancak, bu tüzüğün halen Bakanlar Kurulu’ndan geçmediği kaydedildi. Resmi mevzuat tamamlanmamasına rağmen Gazimağusa Belediyesi’nin abonelerinden 5 TL üzerinden su parası tahsil ettiğini belirtildi.Gazeteyi arayan aboneler bunun yasa dışı bir uygulama olduğunu ve tam anlamıyla usulsüz olduğunu dile getirdi. Mağusa Belediyesi söz konusu iddialar üzerine soruları yanıtsız bıraktı.

Yenidüzen