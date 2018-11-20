'HEM SEVİNÇ'İ HEM DE KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM!'

DHA'nın haberine göre, Gönyeli’de Hasan Yılmaz Karasalih, dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kabloyla boğup, ardından intihar etti. Hasan Yılmaz Karasalih'in olay öncesi kız kardeşini arayarak, 'Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim' dediği öne sürüldü.



Gönyeli'de Moda Sokak'taki bir apartmanda oturan Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih ile henüz belerlinemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Hasan Yılmaz Karasalih, eşi Sevinç Karasalih'i yatakta kablo ile boğdu.

Cinayetin ardından iddiaya göre, bir ucu açık kablonun fişini prize sokan Hasan Yılmaz Karasalih, kabloyu kendisine dolayıp vücuduna akım vererek intihar etti.Karasalih'in eşini öldürmeden önce kız kardeşini arayarak, 'Hem Sevinç'i hem de kendimi öldüreceğim' dediği öne sürüldü.



Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis, çiftin evinin çevresine güvenlik kordonu çekti.