HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ!

Telefonunu çaldı, demir çubukla darp etti Çayırova’da 15 yaşındaki çocuğun cep telefonunu sirkat ederek satan ve daha sonra ise çocuğudarp eden zanlı Yunus Eryüce, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Gamze PİR BAYKUR

Çayırova’da, Sosyal Hizmet Dairesi tarafından kontrol altında olan 15 yaşındaki O.M isimli çocuğun cep telefonunu sirkat ederek satan ve daha sonra ise O.M’yi demir çubukla ciddi şekilde darp eden zanlı Yunus Eryüce, tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Eryüce tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, mahkemede “Bana borcu vardı. Telefonu borcuna saydım” diyerek kendisini savundu.

300 TL’ye sattı

Meselenin tahkikatını yürüten Polis Çavuşu Durmuş Emiroğlu, zanlı Yunus Eryüce’nin 22 Mart tarihinde Çayırova’da çalıştığı Dedeoğlu Lastik Servisi içerisinde, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından kontrol altında olan 15 yaşıdaki O.M’ye ait cep telefonunu sirkat ettiğini açıkladı. Emiroğlu, zanlı Eryüce’nin yine aynı tarihte, O.M’yi, zanlı ile kız arkadaşı arasındaki sorunları köyde birilerine anlattığı gerekçesiyle dükkan içerisinde temin ettiği demir çubukla vücudunun muhtelif yerlerine bir çok kez vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Müştekinin gerek yaşının küçük olmasından dolayı gerekse zanlıdan korkmasından dolayı aynı gün şikayetçi olamadığını söyleyen Emiroğlu, müştekinin 23 Mart tarihinde ise İskele Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduğunu belirtti.

Emiroğlu, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve 24 Mart tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini belirterek, zanlının sirkat edip 300 TL’ye sattığı cep telefonun ise bulunup emare alındığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden Emiroğlu, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldı

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Yunus Eryüce’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

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