HEMATOLOJİ SERVİSİ AÇILDI

Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Merkez Binası’nda Hematoloji- Onkoloji servisinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Hematoloji Uzmanı Doktor Dilek Yazman, yapılan çalışmalardan bahsetti ve hükümetin desteği ile donanımın giderek arttığını belirtti.Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut da, ciddi bir problem olan Hematoloji Servisinin probleminin giderildiğini, binada hala açılmamış olan yoğun bakım bölümü yönündeki çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Başhekim Adil Özyılkan da, Onkoloji Merkez Binası’nın temelinin 2014 yılında atıldığını anımsatarak, servislerle ilgili bilgi verdi ve hastaların konforunun önemine işaret etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, Onkoloji Merkez Binası’nın ülkenin en değerli binalarından biri olduğunu ve çağdaş, dünya standartlarına uygun hizmet verdiğini kaydetti.

Pilli, hükümetin ve özellikle Başbakanın sağlık alanına tam destek verdiğini kaydederek, teşekkür etti.

Hükümetin sağlığa önümüzdeki günlere daha da önem vereceğine işaret eden Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi yeni binasının temellerinin 2020 yılında atılacağı müjdesini verdi.

Başbakan Ersin Tatar da, “Onkoloji Merkez Binası gururumuzdur” diyerek, doktorların ve hemşirelerin, çalışanların burada çok iyi hizmet verdiklerini belirterek, teşekkür etti.

Devletin sağlık alanında imkanlar ölçüsünde elinden geleni yapacağını kaydeden Tatar, sağlığın her şeyin başında geldiğini ifade etti.

Başbakan Tatar, sağlık hizmetlerinin verilmesinde imkanların zorlanması gerektiğini vurguladı.

Kanser sayısının giderek arttığını ve bunun herkesin başına gelebileceğini kaydeden Tatar, “kendi insanımıza sahip çıkmalıyız” dedi.Başbakan Tatar, tüm hastalara acil şifalar diledi.