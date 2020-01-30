Hemen hemen her kadında görülebilinir!

Polikistik over sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi…

Polikistik over sendromu (PKOS), kadınları doğurma yıllarında (15-44 yaş) etkileyen hormonlarla ilgili bir sorundur. Genetik dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin rol oynadığı polikistik over sendromu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Polikistik over sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi...

Üreme çağındaki kadınlarda görülen hastalıklardan olan; yumurtlayamama sorunu ve kısırlığın yanı sıra, tedavi edilmediğinde kalpten hipertansiyona kadar birçok hastalığın oluşumuna yol açan polikistik over sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR?

Polikistik over sendromu (PKOS), bir kadının hormon seviyelerini etkileyen bir durumdur. PKOS’lu kadınların seyrek veya uzun menstrüel dönemleri ya da aşırı erkeklik hormonu (androjen) seviyeleri olabilir.

PKOS, bir kadının yumurtalıklarını, östrojen ve progesteron üreten üreme organlarını etkiler (adet döngüsünü düzenleyen hormonlar). Yumurtalıklar ayrıca androjen adı verilen az miktarda erkek hormonu üretir.

Yumurtalıklar, bir erkeğin sperminin döllenmesi için yumurtaları serbest bırakır. Her ay bir yumurtanın salınmasına yumurtlama denir.

Folikül uyarıcı hormon (FSH) ve lüteinizan hormon (LH) yumurtlamayı kontrol eder. FSH, yumurtalığı folikül (yumurta içeren bir kese) üretmesi için uyarır ve daha sonra LH, yumurtalığı olgun bir yumurta bırakması için tetikler. PKOS, yumurtalıkları ve yumurtlamayı etkileyen bir “sendrom” veya semptom grubudur.

Üç ana özelliği şunlardır:

– Yumurtalıklarda kistler

– Yüksek seviyelerde erkeklik hormonları

– Düzensiz veya atlanmış adet dönemleri

Polikistik over sendromunda, yumurtalıkların içinde küçük, sıvı dolu keseler büyür. “Polikistik” kelimesi “çok sayıda kist” anlamına gelir. Bu keseler aslında her biri olgunlaşmamış bir yumurta içeren foliküllerdir. Yumurtalar yumurtlamayı tetikleyecek kadar olgunlaşmazlar. Yumurtlama eksikliği östrojen, progesteron, FSH ve LH düzeylerini değiştirir. Östrojen ve progesteron seviyeleri normalden daha düşükken, androjen seviyeleri normalden daha yüksektir.

Ekstra erkek hormonları adet döngüsünü bozar, bu nedenle PKOS’lu kadınlar normalden daha az adet periyoduna sahiptir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) BELİRTİLERİ

PKOS semptomlarından bazıları şunlardır:

– Ergenlik döneminde bir ya da iki adet dönemi sonrası adet görememe

– Adet düzensizlikleri

– Olağan dışı kanama

– Vücutta fazla kıllanma

– Yüzde ve sırtta aşırı sivilcelenme

– Cilt dokusunda değişiklik

– El üstünde lekelenmeler

– Hamile kalmada zorluk ya da kısırlık

– Kilo alma

– Aşırı saç dökülmesi

– Ses kalınlaşması

– Göğüs ölçüsünde değişiklik

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİ

Polikistik over sendromu tedavisi genellikle kilo vermek, diyet ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile başlar.

Vücut ağırlığınızın sadece yüzde 5 ila 10’unu kaybetmek, adet döngüsünü düzenlemenize ve PKOS semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kilo vermek ayrıca kolesterol seviyelerini iyileştirebilir, insülini azaltabilir ve kalp hastalığı ve diyabet risklerini azaltabilir.

Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda amaç hastanın hormonal dengesini düzenlemek ve düzenli adet görmeyi sağlamaktır. Bunun için doğum kontrol hapları veya progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanabilir. Polikistik over sendromu olan hastalar da gebe kalabilir. Ancak gerektiğinde; kilo kontrolü, insülin direncini kıran ilaçlar, yumurta geliştirici ve yumurtlamayı uyaran ilaç tedavileri ile gebelikte başarılı sonuçlar elde edilmektedir.